В Москве стартовала первая в сезоне "Гонка героев"

В столице стартовала первая в этом году "Гонка героев". В забеге принимают участие почти три тысячи человек. Для них подготовили трассу длиной восемь километров с десятками сложных препятствий.

Участникам предстоит проползти под колючей проволокой, преодолеть барьеры из бревен и часть маршрута пройти, используя только руки. По словам организаторов, главное в гонке – это взаимопомощь и поддержка.

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