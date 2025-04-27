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27 апреля, 07:15

Транспорт

В Москве ограничили движение транспорта из-за полумарафона

В Москве ограничили движение транспорта из-за полумарафона

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В центре и на западе Москвы 27 апреля временно ограничено движение транспорта из-за проведения Московского полумарафона. Уже перекрыты участки улицы Косыгина, ограничения там продлятся до 12:00.

До 13:00 закрыто движение по Университетской площади. С раннего утра перекрыты также мост Лужники, Комсомольский проспект, улицы Хамовнический Вал и Лужники, Фрунзенская набережная, Новокрымский проезд и ряд других улиц. На всех этих участках также запрещена парковка до окончания забега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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