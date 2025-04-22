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22 апреля, 16:15

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Новости Москвы: реконструкция ФОК "Дмитровский" завершится в 2025 году

Новости Москвы: реконструкция ФОК "Дмитровский" завершится в 2025 году

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На севере столицы продолжается реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Дмитровский". Капитальный ремонт завершат в 2025 году. Там оборудуют залы для настольного тенниса, мини-футбола, волейбола, оздоровительной гимнастики, а также тренажерный зал.

Капитальный ремонт многоэтажек продолжается на Липецкой улице в районе Бирюлево Восточное. Там преобразят три 17 этажных дома. Специалисты обновят кровли, системы водостока, а еще утеплят фасады, установят крепления и декоративные корзины для кондиционеров и обустроят новые входные группы подъездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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