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30 апреля, 14:30

Спорт

Фигуристка Туктамышева рассказала, что значит для спортсмена не попасть на Олимпиаду

Фигуристка Туктамышева рассказала, что значит для спортсмена не попасть на Олимпиаду

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что много раз пыталась попасть на Олимпиаду, однако потом поняла, что ей не суждено там выступить. Фигуристка заявила, что давно спокойно к этому относится. По ее словам, она все равно считается достаточно востребованной спортсменкой.

Большое интервью с Елизаветой Туктамышевой выйдет в среду, 30 апреля, в эфире телеканала Москва 24.

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спортвидеоАлина Гилева

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