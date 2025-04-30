Фигуристка Туктамышева рассказала, что значит для спортсмена не попасть на Олимпиаду

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что много раз пыталась попасть на Олимпиаду, однако потом поняла, что ей не суждено там выступить. Фигуристка заявила, что давно спокойно к этому относится. По ее словам, она все равно считается достаточно востребованной спортсменкой.

Большое интервью с Елизаветой Туктамышевой выйдет в среду, 30 апреля, в эфире телеканала Москва 24.