Футбольные фанаты турецкого "Галатасарая" забросали бутылками игроков "Локомотива". Страсти кипели во время матча в Стамбуле.

Играли жестко, а в финале полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов начал затягивать время, убегая с мячом. Это не понравилось футболистам турецкого клуба. В итоге на поле разгорелся конфликт, и конечно фанаты не могли не присоединиться.

С трибун полетели бутылки и стаканы. Болельщиков в итоге успокоили, а сразу несколько игроков получили желтые карточки. Встреча команд закончилась со счетом 1:1. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

