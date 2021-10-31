Новости мира: стрельба на Хэллоуин в США и фигура из "Игры в кальмара" в Австралии

В США на вечеринке в канун Хэллоуина произошла стрельба. Инцидент произошел в Калифорнии. Двое убиты, пятеро ранены.

К Хэллоуину "Игра в кальмара" добралась до Австралии. В Сиднее установили гигантскую куклу-убийцу из сериала. Статуя весом три тонны в 4,5 метра в высоту стоит на набережной недалеко от всемирно известного оперного театра.

Экоактивисты пытались остановить движение в Риме. Там проходит саммит G20. Участники провели акцию, сидя на дороге. Они требовали срочно принять решения по проблемам климата. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.