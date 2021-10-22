Сотрудники красноярской ГИБДД сняли ролик по мотивам "Игры в кальмара"

14:51
Автоинспекторы обыграли сюжет первой серии с нарушениями правил дорожного движения на пешеходном переходе.
По сюжету пешеходы под музыку "Тише едешь, дальше будешь" идут по зебре. Время зеленого сигнала на светофоре истекает, загорается красный. В этот момент автоинспектор разворачивает голову на 180 градусов, а затем выписывает штраф.
"ГИБДД предупреждает – никаких игр на проезжей части! Даже в "Красный свет – зеленый свет"! Особенно в "Красный свет – зеленый свет"! Инспектор все видит", – говорится в описании к ролику.
Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.
Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.
В России родители требуют запретить сериал "Игра в кальмара"
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