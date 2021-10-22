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Безопасность

14:51

Сотрудники красноярской ГИБДД сняли ролик по мотивам "Игры в кальмара"

регионы безопасность

Видео: instagram.com/gibdd124

В Красноярске сняли ролик по мотивам сериала "Игра в кальмара" с участием сотрудников ГИБДД. Видео появилось в социальных сетях.

Автоинспекторы обыграли сюжет первой серии с нарушениями правил дорожного движения на пешеходном переходе.

По сюжету пешеходы под музыку "Тише едешь, дальше будешь" идут по зебре. Время зеленого сигнала на светофоре истекает, загорается красный. В этот момент автоинспектор разворачивает голову на 180 градусов, а затем выписывает штраф.

"ГИБДД предупреждает – никаких игр на проезжей части! Даже в "Красный свет – зеленый свет"! Особенно в "Красный свет – зеленый свет"! Инспектор все видит", – говорится в описании к ролику.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

В России родители требуют запретить сериал "Игра в кальмара"

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