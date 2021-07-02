Синхронисткам из России запретили выступать в купальниках с изображением медведя

Российским синхронисткам велели убрать медведя с купальников, в которых они собираются выступать на Олимпиаде в Токио.

В Международном олимпийском комитете посчитали, что этот зверь ассоциируется именно с Россией, а значит подпадает под санкции Всемирного антидопингового агентства.

Изменения внесли и в музыкальное сопровождение, под которое будут выступать спортсменки. Из текста песни убрали слово Russia.

Российские журналисты и спортсмены уже прокомментировали это решение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.