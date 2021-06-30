Воробьев оценил вероятность ввода QR-кодов на транспорт в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при существующих темпах вакцинации QR-коды на посещение транспорта в регионе постараются не вводить. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы руководствуемся количеством выявленных случаев. Мы рассматривали такую возможность, но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", – отметил губернатор.

Также глава Подмосковья сказал, что существующая активность в вопросе прививок позволит вакцинировать около 2 миллионов жителей региона в июле. Воробьев подчеркнул, что в настоящее время первый компонент препаратов получили 53 тысячи человек, еще порядка 90 тысяч записались на процедуру.

"Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5–2 миллиона человек", – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на вакцинацию от коронавируса пришли 1,5 миллиона жителей Подмосковья, из них порядка 500 тысяч – это люди старше 60 лет.

Также говорилось, что Москва, Подмосковье, Чечня и Белгородская область входят в число регионов РФ, лидирующих по темпам вакцинации.

