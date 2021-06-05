В Новосибирске арестовали напавшего на полицейского мужчину

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Суд в Новосибирске арестовал до 4 августа фигуранта дела о нападении на полицейского, который случайно выстрелил в голову нарушителю, Илькина Исмаила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд избрал Исмаилову И. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года", – рассказали в суде.

Уточняется, что злоумышленник обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статей 318 и 319 УК РФ. Кроме того, на два месяца по аналогичным статьям арестован второй фигурант дела – Руслан Курбанов.

Инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". 38-летний старший инспектор ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. Из машины вышли несколько человек, которые попытались скрыться.

При задержании инспектор случайно выстрелил в голову и ранил одного из пассажиров автомобиля. Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, позже он скончался в больнице.

Против инспектора возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако Бастрыкин поручил проверить действия следователей и доложить об основаниях возбуждения дела.