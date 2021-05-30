СК переквалифицировал дело новосибирского полицейского в связи со смертью пострадавшего

15:35
Фото: телеграм-канал "Mash"
Следователи в Новосибирской области переквалифицировали действия полицейского, случайно выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании, сообщает РИА Новости.
Теперь ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ранее против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.
Инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". 38-летний старший инспектор ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. Из машины вышли несколько человек, которые попытались скрыться.
При задержании подозреваемого инспектор случайно выстрелил в голову и ранил его спутника. Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако позже он скончался в больнице.
В полиции проводят служебную проверку.
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