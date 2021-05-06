Власти не подтвердили информацию об обрушении домов в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Информация ряда СМИ о том, что дома на юго-западе и западе Москвы обрушились, не является достоверной, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы в своем Telegram.

"В нежилом здании по адресу Профсоюзная, 70, из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

А в жилом доме на Кутузовском проспекте, 82, повредилось остекление балкона. Это также произошло из-за сильного ветра, добавили в комплексе.

Ранее на 15-й Парковой улице в районе дома 26 в Москве упало дерево. В результате происшествия движение по улице было полностью перекрыто.

Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, водителей призвали не парковать машины возле деревьев.

Специалисты Гидрометцентра объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Предупреждение действует до 21:00 7 мая.

