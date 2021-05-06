Синоптики предупредили о дожде с грозой и ветре в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 6 мая. При этом во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона и атмосферного фронта, который пройдет с юго-запада.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области – от плюс 13 до 18 градусов.

Также будет дуть южный ветер скоростью 5–10 метров в секунду, однако порывы местами достигнут 15–20 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов.

Синоптик Александр Шувалов ранее рассказал, что первая декада июня в России обещает быть холодной и дождливой, в среднем температура будет держаться на отметке плюс 16 градусов.