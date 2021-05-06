Столичных водителей призвали не парковаться под деревьями из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве в четверг прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с непогодой в Дептрансе посоветовали водителям не оставлять машину возле деревьев.
"Будьте внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – сообщили в департаменте.
В целом в городе установится облачная погода, температура воздуха составит 18 градусов тепла. Также возможен кратковременный дождь и грозы.
Ранее специалисты Гидрометцентра объявили в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Предупреждение действует до 21:00 7 мая.
До этого синоптик рассказал, что первая декада июня в России обещает быть достаточно холодной и, возможно, дождливой, в среднем температура будет держаться на отметке плюс 16 градусов.
"Утро": синоптик рассказала о погоде в столичном регионе 6 мая
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