Столичных водителей призвали не парковаться под деревьями из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в четверг прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с непогодой в Дептрансе посоветовали водителям не оставлять машину возле деревьев.

"Будьте внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – сообщили в департаменте.

В целом в городе установится облачная погода, температура воздуха составит 18 градусов тепла. Также возможен кратковременный дождь и грозы.

Ранее специалисты Гидрометцентра объявили в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Предупреждение действует до 21:00 7 мая.

До этого синоптик рассказал, что первая декада июня в России обещает быть достаточно холодной и, возможно, дождливой, в среднем температура будет держаться на отметке плюс 16 градусов.