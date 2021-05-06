Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области объявили специалисты Гидрометцентра в связи с сильным ветром. Данные сформированы на основе прогностической карты на сайте учреждения.

Предупреждение в столице в Подмосковье действует до 21:00 7 мая. В это время порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду.

При этом днем 6 мая ветер может дуть со скоростью до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. При этом во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

В Дептрансе предупредили, что такая погода сохранится в столичном регионе до 20:00. Водителей призвали не оставлять машину под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

До этого синоптик рассказал, что первая декада июня в России обещает быть достаточно холодной и, возможно, дождливой, в среднем температура будет держаться на отметке плюс 16 градусов.

