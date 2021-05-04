Москвичей предупредили о похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 4 мая, в столице и Московской области ожидаются облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона в зоне влияния атмосферного фронта. Атмосферное давление немного повысится и в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит 7–9 градусов, в Подмосковье – 5–10 градусов тепла. При этом, по данным Гидрометцентра, в ночные часы столбики термометров опустятся до +2 градусов.

Ветер подует юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 22 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за ветра до 5 мая. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели городские службы.