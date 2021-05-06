Движение перекрыто на 15-й Парковой улице из-за упавшего дерева

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Дерево упало на 15-й Парковой улице в районе дома 26 в Москве. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате происшествия, движение по улице полностью перекрыто.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда. Здесь также задерживаются автобусы № т51, 52, 449 и 884. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве посоветовали водителям не оставлять машину возле деревьев. Дело в том, что в Москве в четверг порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Специалисты Гидрометцентра объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Предупреждение действует до 21:00 7 мая.

