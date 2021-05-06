СК требует ареста фигурантов дела о пожаре в гостинице в Москве

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Фигурантов уголовного дела о пожаре в столичной гостинице "Вечный зов" необходимо арестовать. С таким ходатайством перед судом выступило следствие, рассказала старший помощник руководителя московского ГСУ СК Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", – приводит РИА Новости слова Ивановой.

Ранее два человека по данному делу были задержаны. Подозреваемыми являются генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отелем 1979 года рождения.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

Наиболее вероятной версией ЧП в СК назвали короткое замыкание. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

