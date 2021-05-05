Специалисты не обнаружили вредных веществ в воздухе в районе гостиницы "Вечный зов"

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России

В районе гостиницы "Вечный зов" на юго-востоке столице, где произошел пожар, не обнаружено превышение вредных веществ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточняется, после пожара специалисты взяли пробы атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Затем образец отправили на исследование на содержание веществ, свойственных процессу горения.

В пресс-службе отметили, что по результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, фенола, формальдегида, бензина) обнаружено не было.

Пожар вспыхнул ночью 4 мая в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

Наиболее вероятной версией ЧП в СК назвали короткое замыкание.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего.

