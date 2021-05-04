Слет кадет, участники которого пострадали в пожаре в Москве, проводило частное учреждение

13:33
Фото: vk.com/gkupsc
Слет кадет в столичной гостинице "Вечный зов", где произошел пожар, был организован частным учреждением, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.
"Мероприятие было организовано частным учреждением для ребят из трех городов России", – говорится в сообщении.
В отношении организатора начата проверка, ее проводят сотрудники правоохранительных органов.
Также сообщается, что из столицы уже уехали 27 детей и 4 сопровождающих их взрослых из Уфы, которые участвовали в слете.
В настоящее время в Москве остаются 83 человека из Ижевска и Братска. Им предложена помощь в размещении и организации питания.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Стало известно, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.
По последним данным, при пожаре скончались два человека. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей. В департаменте здравоохранения сообщили, что угрозы для их жизни нет.
Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины произошедшего. Также по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В сгоревшей столичной гостинице "Вечный зов" не сработали системы противопожарной защиты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: