Слет кадет, участники которого пострадали в пожаре в Москве, проводило частное учреждение

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Слет кадет в столичной гостинице "Вечный зов", где произошел пожар, был организован частным учреждением, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"Мероприятие было организовано частным учреждением для ребят из трех городов России", – говорится в сообщении.

В отношении организатора начата проверка, ее проводят сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что из столицы уже уехали 27 детей и 4 сопровождающих их взрослых из Уфы, которые участвовали в слете.

В настоящее время в Москве остаются 83 человека из Ижевска и Братска. Им предложена помощь в размещении и организации питания.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Стало известно, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

По последним данным, при пожаре скончались два человека. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей. В департаменте здравоохранения сообщили, что угрозы для их жизни нет.



Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины произошедшего. Также по факту случившегося возбуждено уголовное дело.