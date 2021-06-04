СК проверит следователей, возбудивших дело против полицейского из Новосибирской области

13:16
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Председатель Следственного комитета России поручил проверить действия следователей, возбудивших уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД из Новосибирской области, который 28 мая при задержании выстрелил в 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
"В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки. Уголовное дело по поручению председателя СК России передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат", – пояснила она.
Глава ведомства также поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области доложить об основаниях возбуждения уголовного дела и избрания инспектору меры пресечения.
Инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". 38-летний старший инспектор ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. Из машины вышли несколько человек, которые попытались скрыться.
При задержании инспектор случайно выстрелил в голову и ранил одного из пассажиров автомобиля. Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако позже он скончался в больнице.
Сперва против инспектора возбудили уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий. После смерти пострадавшего одну статью переквалифицировали. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности.
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