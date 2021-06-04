Жена полицейского, застрелившего мужчину под Новосибирском, не получала угроз – МВД

Фото: телеграм-канал Readovka

Супруга полицейского, который при задержании в Мошковском районе Новосибирской области случайно выстрелил в голову молодому человеку, не получала угроз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

4 июня в интернете появился ролик с женщиной, которая назвала себя женой арестованного полицейского. Она рассказала, что в ее адрес и в адрес ее близких поступили угрозы. Кроме того, женщина попросила защитить ее и ее мужа от возможных посягательств на жизнь.

По данным правоохранителей, женщина сделала публичное заявление о произошедшем по совету своего юриста, чтобы привлечь к ситуации внимание.

Инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". 38-летний старший инспектор ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. Из машины вышли несколько человек, которые попытались скрыться.

При задержании подозреваемого инспектор случайно выстрелил и ранил молодого человека. Пострадавшего увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако позже он скончался в больнице.

Сначала против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям – о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий. После смерти пострадавшего одну статью переквалифицировали. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности.