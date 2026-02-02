Российский футбольный союз поддержал снятие запрета на участие команд страны в FIFA

Российский футбольный союз (РФС) поддержал позицию президента FIFA Джанни Инфантино о необходимости снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

При этом спортивный обозреватель Николай Яременко призвал не обольщаться, поскольку обсуждение снятия санкций не означает их автоматической отмены. Он напомнил о неудачной попытке перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

