Звезда НБА Стеф Карри забросил мяч через всю площадку и попал в кольцо

Звезда НБА Стеф Карри во время предматчевой разминки совершил фантастический бросок. Он чуть ли не из подтрибуного помещения запустил мяч через всю площадку и к изумлению зрителей попал в кольцо. От переизбытка эмоций Карри убежал в радевалку.

Теперь эти кадры публикуют в соцсетях любители баскетбола по всему миру. Они задаются вопросом, не монтаж ли это. Однако видео снято одним планом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.