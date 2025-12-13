Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 10:00

Спорт

Звезда НБА Стеф Карри забросил мяч через всю площадку и попал в кольцо

Звезда НБА Стеф Карри забросил мяч через всю площадку и попал в кольцо

Ирландский боец Коннор Макгрегор женился после 17 лет отношений

МОК призвал допустить россиян до участия в юношеских турнирах

В Минспорта заявили, что МОК должен восстановить статус ОКР к марту 2026 года

"Интервью": Владислав Третьяк – о том, как он замечает шайбу раньше других

Москвичам рассказали, когда стоит приводить детей в конькобежный спорт

МОК порекомендовал снять ограничения на участие юниоров из РФ в мировых соревнованиях

Москвичам рассказали об особенностях конного спорта

Совет FIDE предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион Скобрев рассказал, когда детей можно начинать ставить на коньки

Звезда НБА Стеф Карри во время предматчевой разминки совершил фантастический бросок. Он чуть ли не из подтрибуного помещения запустил мяч через всю площадку и к изумлению зрителей попал в кольцо. От переизбытка эмоций Карри убежал в радевалку.

Теперь эти кадры публикуют в соцсетях любители баскетбола по всему миру. Они задаются вопросом, не монтаж ли это. Однако видео снято одним планом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Ермакова

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика