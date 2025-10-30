НБА одобрила рекордную продажу "Лейкерс"

Фото: ТАСС/Zuma/Jevone Moore

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу контрольного пакета акций "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Я не сомневаюсь, что Марк Уолтер станет преданным хранителем команды и ценным приобретением для нашей лиги, учитывая его многочисленные успешные начинания в бизнесе и спорте", – отметил комиссар НБА Адам Сильвер.

Сделка стала крупнейшей в истории спорта.

"Лейкерс" владела семья Басс с 1979 года. За этот период команда получила 11 чемпионств в НБА. Всего клуб 17 раз становился сильнейшим в турнире.

Ранее российский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Соглашение с игроком рассчитано на 8 лет, а его среднегодовая зарплата составит 17 миллионов долларов. Такая сумма является рекордом лиги.

Спортсмен дебютировал в НХЛ в январе 2021 года. По итогам сезона он стал обладателем награды лучшему новичку.

