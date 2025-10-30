30 октября, 22:33Спорт
НБА одобрила рекордную продажу "Лейкерс"
Фото: ТАСС/Zuma/Jevone Moore
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу контрольного пакета акций "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Я не сомневаюсь, что Марк Уолтер станет преданным хранителем команды и ценным приобретением для нашей лиги, учитывая его многочисленные успешные начинания в бизнесе и спорте", – отметил комиссар НБА Адам Сильвер.
Сделка стала крупнейшей в истории спорта.
"Лейкерс" владела семья Басс с 1979 года. За этот период команда получила 11 чемпионств в НБА. Всего клуб 17 раз становился сильнейшим в турнире.
