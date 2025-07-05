Боб Хартли назначен главным тренером ХК "Локомотив"

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Обладатель Кубка Стэнли Боб Хартли стал новым главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив". Об этом ХК сообщил в телеграм-канале.

Пресс-служба команды уточнила, что канадский специалист имеет победы во всех лигах, в которых когда-либо работал. В числе его наград также титул чемпиона Швейцарии и Кубок Гагарина, который ему удалось взять с омским "Авангардом" в 2021 году.

"Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с "Локомотивом" больших успехов!" – говорится в сообщении.

До этого клуб возглавлял Игорь Никитин, который привел ярославскую команду к Кубку Гагарина в этом году. Хоккеисты одержали победу в плей-офф в пятом матче финальной серии с челябинским "Трактором".

Тогда же самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий железнодорожников Александр Радулов. Всего в 21 матче плей-офф ему удалось набрать 16 очков (7 шайб и 9 результативных передач) и стать лучшим бомбардиром своей команды.

В июне стало известно, что Никитин покинул должность главного тренера и перешел на аналогичную должность в московский ЦСКА.