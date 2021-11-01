Назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022

Тренерский штаб объявил окончательный состав сборной России на ноябрьские отборочные матчи к чемпионату мира по футболу.

В списке числится в том числе и Смолов, который недавно сдал сомнительный тест на коронавирус. Пришлось повторить процедуру и результат оказался отрицательным.

В составе находится и Александр Головин. Но, по словам тренера, полузащитник сборной пока не до конца восстановился после травмы. А вот Артема Дзюбы в составе сборной нет.

Ближайшие игры пройдут с Кипром и Хорватией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.