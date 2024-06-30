Новости мира: концерт группы Rammstein напугал жителей Дублина

В Дублине прошел фееричный концерт группы Rammstein с использованием пиротехники. Размах шоу был такой, что оно напугало пассажиров самолета, пролетавшего над площадкой. Они решили, что в городе произошла трагедия, и начались взрывы. Многие дублинцы подумали так же, потому что огненный концерт был виден на расстоянии до 15 километров.



Тем временем в Израиле тысячи людей вышли на акции протеста. Самый массовый митинг прошел в Тель-Авиве, где люди разожгли костры прямо на проезжей части, заблокировав движение. Демонстранты требовали досрочных выборов и освобождения заложников, которых уже почти девять месяцев удерживают в секторе Газа.

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