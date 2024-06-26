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26 июня, 22:30

Шоу-бизнес

Певица Алсу прокомментировала ситуацию вокруг своего развода

Певица Алсу прокомментировала ситуацию вокруг своего развода

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"Раскрывая тайны звезд": развода не будет

После того как певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов объявили о разводе, в СМИ появлялись различные версии того, почему их брак распался. Сама Алсу официальных комментариев не давала.

Однако под недавним постом Анастасии Решетовой (экс-супруги рэпера Тимати) в соцсетях, в котором она заявила, что отношения с женатыми мужчинами для нее – табу, Алсу оставила однозначный комментарий: "Врет".

Роман Решетовой и Абрамова подтвердила певица Наталья Штурм. Она заявила, что Решетова разрушила брак Алсу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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