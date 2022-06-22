Умер певец Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. Как пишут СМИ, по предварительным данным артист скончался накануне в результате остановки сердца после операции на почке.

Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он принимал участие в "Фабрике звезд – 2". Там его главным хитом стала песня "Шоколадный заяц".