Группа BTS займется контентом для соцсетей Белого дома

BTS – суперпопулярная кей-поп группа из Южной Кореи – займется контентом для соцсетей Белого дома. Об заявили представители администрации Джо Байдена.

Музыканты приехали на встречу с президентом. И, выступая в его резиденции перед прессой, признались, что в шоке от последних трендов.

Речь идет о всплеске преступлений на почве ненависти к людям с азиатской внешностью. Проблема настолько тронула коллектив, что артисты намерены заняться их правами в Америке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

