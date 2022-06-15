"Ночная смена": участники группы BTS займутся сольными проектами

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

Корейский бойз-бенд BTS объявил о расставании: парни рассказали, что хотят заняться сольными карьерами, но пообещали когда-нибудь вернуться. Официально группа не распалась, но поклонники уже взорвали соцсети. Многие подозревают, что камбэка не будет.