"Ночная смена": актер Брэд Питт начал продавать кашемировые рубашки

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

Брэд Питт стал модным дизайнером. Теперь он делает кашемировые рубашки дровосека за две тысячи долларов. В интервью Гвинет Пэлтроу актер также рассказал, как познакомился со своей партнершей по бренду – холистической хилершей по имени Сат Хари Кхалса.