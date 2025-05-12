У семьи Елены Блиновской могут изъять недвижимость в счет долгов

Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской подала иск в суд с требованием признать недействительными сделки, в результате которых ее отец и дети стали владельцами недвижимости. Речь идет о шести квартирах, машиноместах и нежилых помещениях в Москве, Химках и Ярославле.

Если суд поддержит требования, имущество будет продано для погашения долгов Блиновской. В ноябре блогера признали банкротом, а в марте приговорили к пяти годам лишения свободы.

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