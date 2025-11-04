Надежда Кадышева выступит на новогоднем концерте в Москве вместе с сыном Григорием

Народная артистка России Надежда Кадышева в преддверии Нового года даст совместный концерт с сыном Григорием. Выступление состоится в Москве в середине декабря на большой хоккейной арене, а стоимость билетов уже достигает 30 тысяч рублей.

По словам продюсеров, гонорар Кадышевой за одно новогоднее выступление в этом сезоне составляет около 20 миллионов рублей. Помимо Кадышевой, востребованными остаются Татьяна Буланова, Филипп Киркоров и Баста.

