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03 августа, 10:00

Шоу-бизнес

Певец Niletto отказался фотографироваться с поклонниками

Певец Niletto отказался фотографироваться с поклонниками

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Певец Niletto заявил, что больше не фотографируется с фанатами. По его словам, просьбы о снимках забирают у него энергию и мешают творчеству. К этой позиции присоединился актер Константин Хабенский, который считает, что для совместных фото люди должны быть хотя бы знакомы.

Другие артисты также отказываются от снимков, объясняя это желанием сохранить личные границы и безопасность. Некоторые поклонники поддержали такую позицию, другие восприняли ее как высокомерие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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