Певица Инстасамка купила футбольный клуб "Чертаново-Медиа". Совладельцем стал супруг артистки, который сам когда-то занимался в академии "Чертаново". Пара планирует лично заниматься делами команды и сменить игроков и тренеров.

Новость о покупке клуба прокомментировал его руководитель Николай Ларин. Он заявил, что подтверждает информацию, однако подробности не сообщил. Тем временем СМИ пишут, что приобретение обошлось певице минимум в 100 миллионов рублей, а эксперты отметили, что содержание клуба будет стоить до 150 миллионов рублей ежегодно.

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