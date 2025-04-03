Инстасамка и ее муж Moneyken купили футбольный клуб "Чертаново-Медиа"

Певица Инстасамка и ее муж, музыкальный продюсер и исполнитель, известный под именем Moneyken, купили футбольный клуб "Чертаново-Медиа". Эту информацию подтвердил pr-директор исполнителей Максим Столяров.

В спортивном клубе также сообщили о факте покупки, но от комментариев отказались. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что сумма сделки может составлять около 300 миллионов рублей.

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