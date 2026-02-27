Форма поиска по сайту

27 февраля, 22:30

Общество

Папа Римский Лев XIV запретил священникам пользоваться ИИ при написании проповедей

Папа Римский Лев XIV запретил священникам пользоваться нейросетями при написании проповедей. По словам понтифика, искусственный интеллект может создать хороший текст, но он не может поделиться личной верой и духовным опытом.

Священнослужитель Стахий Колотвин отметил, что ИИ способен сделать выводы на основе определенной идеи, однако аргументы будут неубедительными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

религия

