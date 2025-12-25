Ночная месса прошла в московском католическом соборе на Большой Грузинской

Ночная месса прошла в московском католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Большой Грузинской. Согласно традиции, священники 25 декабря служат три рождественские литургии: ночью, на заре и днем.

В храмах для поклонения выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. По разным оценкам, в России живут от 600 тысяч до 1 миллиона католиков.

