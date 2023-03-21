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Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре с 21 марта

Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре с 21 марта

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Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре с 21 марта. Об этом сообщили в канонической Украинской православной церкви.

Митрополит УПЦ Климент сообщил, что в Минкультуры Украины создали комиссию, которая должна проверить сохранность мощей. Однако срок работы этой комиссии не установили. Также на время проверки закроют несколько храмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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