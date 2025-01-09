Новости мира: трехдневное празднование православного Рождества прошло в Эфиопии

Православное Рождество праздновали три дня в столице Эфиопии. В рождественскую ночь перед кафедральным храмом собрались тысячи верующих. Эфиопская православная церковь считается одной из самых древних и многочисленных в мире. Некоторые ее обряды сильно отличаются от принятых в России, но все основные праздники совпадают.

Тем временем археологи обнаружили 1,5 тысячи новых артефактов во время раскопок в египетском Луксоре. Находки были сделаны в гробницах эпохи Среднего царства и храме Хатшепсут. Об этом заявил главный специалист по истории Древнего Египта Захи Хавасс.

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