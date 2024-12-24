Служба в честь католического Рождества пройдет в Нотр-Даме впервые после открытия

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В Соборе Парижской Богоматери пройдет первая после реставрации ночная служба. Она будет проведена по случаю католического Рождества, сообщает Agence France-Presse.

Верующие начали собираться перед храмом уже в 15:00 по местному времени (17:00 по московскому времени). Все они надеются побывать на традиционных Рождественских мессах в соборе, которые будут проведены впервые за 5 последних лет.

В храме должно состояться несколько служб. Первая из них была запланирована на 16:00, вторая – на 18:00 и третья – на 20:00 по местному времени. После них состоится полуночная месса.

Она начнется после музыкального бдения, которое назначено на 23:00. Ее проведет архиепископ Парижа Лоран Ульрих. Он же проведет службу в среду, 25 декабря, на Рождество. Это служение начнется в 11:00 по местному времени. Помимо нее запланированы еще две службы – в 08:30 и 18:00.

В настоящее время доступ в собор остается строго ограниченным. Попасть внутрь могут не более 2,7 тысячи человек.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.