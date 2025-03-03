Великий пост начался у православных христиан

У православных христиан начался Великий пост. В течение 48 дней верующие ограничивают себя в еде и исключают из рациона большинство продуктов животного происхождения. Пост продлится до 19 апреля, когда будет Великая суббота, последний день перед Пасхой.

Цель Великого поста – не только в отказе от определенных продуктов, но и в духовном очищении через молитву, покаяние и добрые дела. Священники напоминают, что 40 дней поста подражают 40 дням, которые Господь провел в посте в пустыне после крещения.

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