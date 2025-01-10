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10 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: спасатели провели учения на федеральной трассе в Костромской области

Новости регионов: спасатели провели учения на федеральной трассе в Костромской области

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Масштабные учения провели спасатели на федеральной трассе в Костромской области. Из-за непогоды на дороге столкнулись четыре автомобиля. В результате условного ДТП пострадали несколько человек. Поврежденные автомобили блокировали проезжую часть, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Сотрудники МЧС помогли выбраться пострадавшим из искореженного транспорта и передали их врачам. На это у специалистов ушло 10 минут. Также спасатели развернули на месте пункт обогрева для водителей и пассажиров.

В Челябинске полицейские задержали подозреваемых, похитивших 100-летнюю икону Божьей Матери и две литографии из храма Василия Великого. Злоумышленники присутствовали на обряде крещения. После они вынесли реликвии. Подозреваемыми оказались двое местных жителей. Против них возбуждено уголовное дело. Украденную икону и литографии уже вернули в храм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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