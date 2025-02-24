Папа Римский Франциск провел спокойную ночь

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Госпитализированный с пневмонией Папа Римский Франциск спокойно провел минувшую ночь и сумел отдохнуть, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу печати Святого престола.

В данный момент понтифик также продолжает отдыхать.

Папа Римский начал работать из дома из-за бронхита 6 февраля, а 14-го числа понтифик был госпитализирован. В Ватикане тогда уточнили, что он не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием были отменены.

Позже выяснилось, что 88-летнему Папе Римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная. Затем стало известно об улучшении состояния здоровья понтифика.

Тем не менее 22 февраля у него произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

23 февраля в Ватикане заявили, что состояние Папы Римского остается критическим. У него наблюдалось стабильное снижение тромбоцитов, также некоторые анализы крови показывали начальную легкую почечную недостаточность. Понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина и продолжили проводить высокопоточную кислородную терапию через нос.