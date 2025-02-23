В Ватикане назвали состояние папы Римского критическим

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Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

При этом со вчерашнего вечера (22 февраля. — Прим. ред.) у него больше не было респираторных приступов, уточнили там. Также в пресс-службе добавили, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина.

По данным от врачей, у папы Римского наблюдалось стабильное снижение тромбоцитов. Тем не менее некоторые анализы крови показывали начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем.

В данный момент ему продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос.

"Папа продолжает оставаться в сознании и сохраняет ориентацию. Сложность клинической картины и необходимость ожидания ответа от фармакологической терапии требуют, чтобы прогноз оставался осторожным", – добавили в пресс-службе.

Папа Римский начал работать из дома из-за бронхита 6 февраля, а 14-го числа он был госпитализирован. В Ватикане заявили, что понтифик не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием пришлось отменить до 22 февраля включительно.

В свою очередь, служба печати Святого престола сообщила, что у 88-летнего понтифика выявили двустороннюю пневмонию после компьютерной томографии (КТ) грудной клетки. Тогда его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная. Затем стало известно об улучшении состояния здоровья Папы Римского.

Тем не менее накануне у него произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.