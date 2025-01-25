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25 января, 17:30

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В Москве в 2025 году построят не менее 15 храмов

В Москве в 2025 году построят не менее 15 храмов

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В столице планируется строительство не менее 15 храмов в составе храмовых комплексов. Шесть из них появятся в Северо-Восточном административном округе.

На Березовой аллее ведется строительство Храма Успения Пресвятой Богородицы, выполненного в традициях древнерусского зодчества второй половины XII века.

Заместитель префекта округа Евгений Каданцев отметил, что возведение храмов осуществляется с учетом потребностей жителей при комплексном развитии территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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