В Москве в 2025 году построят не менее 15 храмов

В столице планируется строительство не менее 15 храмов в составе храмовых комплексов. Шесть из них появятся в Северо-Восточном административном округе.

На Березовой аллее ведется строительство Храма Успения Пресвятой Богородицы, выполненного в традициях древнерусского зодчества второй половины XII века.

Заместитель префекта округа Евгений Каданцев отметил, что возведение храмов осуществляется с учетом потребностей жителей при комплексном развитии территорий.

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