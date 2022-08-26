Ливень обрушился на Екатеринбург

Короткий, но разрушительный ливень нагрянул в Екатеринбург после аномальной жары. Улицы ушли под воду буквально за пять минут. Сильно затопило одно из кафе.

По всему городу разбросаны фрагменты различных конструкций, дорожные заграждения и деревья. Некоторые упали на трамвайные пути и автомобильные дороги, перекрыв движение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.