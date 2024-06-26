Новости регионов: улицы Махачкалы затопило после сильного ливня

Махачкала ушла под воду после сильного ливня: из-за непогоды некоторые улицы города затопило. Местные жители делятся в соцсетях роликами, как машины с трудом передвигаются по дорогам. Из-за сильных ливней в аэропорту Махачкалы задержали несколько рейсов. Также дождь повредил крышу терминала, сообщает ТАСС.

В Екатеринбурге начали рассматривать дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Процесс проходит в Свердловском областном суде в закрытом формате. Гершковича задержали в 2023 году по делу о шпионаже, он находился в московском СИЗО. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию об оборонном предприятии "Уралвагонзавод". Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы. Редакция издания обвинения отвергает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

